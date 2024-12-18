Россиянам назвали способы пережить шестидневную рабочую неделю

Шестидневная рабочая неделя — вызов для мозга, так как он не получает достаточного времени для восстановления, вследствие чего человек становится менее продуктивным, эмоционально уязвимым и физически истощенным, сообщила нейробиолог Татьяна Смирнова.
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