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За рулем

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В России появился практичный и надежный «японец» всего за полтора миллиона

В России появился практичный и надежный «японец» всего за полтора миллиона

На российском рынке появился новый бюджетный вариант – субкомпактный Suzuki S-Presso. Модель изначально разрабатывали для Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki, однако теперь такие машины ввозят к нам из ОАЭ.

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