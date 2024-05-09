Операция Пушкин

Из библиотек Европы стали пропадать редкие экземпляры книг русских писателей Николай Петров «В апреле 2022 года, — пишет американская газета New York Times, — двое мужчин прибыли в библиотеку Тартуского университета, второго по величине города Эстонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии