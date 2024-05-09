Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Операция Пушкин

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Из библиотек Европы стали пропадать редкие экземпляры книг русских писателей Николай Петров «В апреле 2022 года, — пишет американская газета New York Times, — двое мужчин прибыли в библиотеку Тартуского университета, второго по величине города Эстонии.

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