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Держсекретар США розпочав турне державами Близького Сходу

Держсекретар США Ентоні Блінкен (архівне фото)   Держсекретар США розпочав турне по країнах Близького Сходу Ентоні Блінкен вилетів до Ізраїлю для участі в ізраїльсько-арабському саміті та переговорів щодо Ірану та України Як повідомляє Держдепартамент, Ентоні Блінкен планує зустрітися 27 березня з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, який намагався виступити посередником у припиненні російсько-української війни, що триває […] Сообщение Держсекретар США розпочав турне державами Близького Сходу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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