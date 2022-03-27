Держсекретар США Ентоні Блінкен (архівне фото) Держсекретар США розпочав турне по країнах Близького Сходу Ентоні Блінкен вилетів до Ізраїлю для участі в ізраїльсько-арабському саміті та переговорів щодо Ірану та України Як повідомляє Держдепартамент, Ентоні Блінкен планує зустрітися 27 березня з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, який намагався виступити посередником у припиненні російсько-української війни, що триває […] Сообщение Держсекретар США розпочав турне державами Близького Сходу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.