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Нижегородская правда

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Нижегородская спортсменка Даниэла Кожекова стала трехкратной чемпионкой мира

Нижегородская спортсменка Даниэла Кожекова стала трехкратной чемпионкой мира

Нижегородка Даниэла Кожекова трижды завоевала первое место на чемпионате мира по гонкам с препятствиями UIPM в Китае.

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