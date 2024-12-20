Хочешь мира - готовься к войне с НАТО

Замглавы МИДа Грушко следом за Белоусовым заявил, что НАТО явно готовится к конфликту с Россией. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что имеются признаки того, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией.