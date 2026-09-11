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Почему Европейский университет Петербурга открещивается от своих беглых сотрудников

Почему Европейский университет Петербурга открещивается от своих беглых сотрудников

Европейский университет в Санкт-Петербурге оказался в центре нового скандала. Учреждение, которое десятилетиями позиционировало себя как один из ведущих гуманитарных вузов страны, теперь вынуждено объяснять связь со своими бывшими и действующими сотрудниками, оказавшимися в центре громких историй.

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