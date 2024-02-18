Sony перезапустила спин-офф “Человека-паука”, про Шелк: теперь сериал будет ор...

Sony перезапустила спин-офф “Человека-паука”, про Шелк: теперь сериал будет ориентирован больше на мужскую аудиториюСогласно сообщению информационного портала The Ankler, Sony Pictures Television приняла решение с нуля начать работу над сериалом “Шелк: Паучье общество” (Silk: Spider Society), который был анонсирован еще в 2018 году.