Sony перезапустила спин-офф “Человека-паука”, про Шелк: теперь сериал будет ор...

Sony перезапустила спин-офф “Человека-паука”, про Шелк: теперь сериал будет ориентирован больше на мужскую аудиториюСогласно сообщению информационного портала The Ankler, Sony Pictures Television приняла решение с нуля начать работу над сериалом “Шелк: Паучье общество” (Silk: Spider Society), который был анонсирован еще в 2018 году.
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