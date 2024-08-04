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Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Фото: коллаж Царьграда. Штурмовик "Вагнера" Сергей с позывным "Касли" рассказал суровую правду о тюрьме, войне и "дяде Жене".

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Комментарии
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алекс кузь
У ваггера лютая пассионарность, это чвк нужна стране.
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12 час.
Модест
Что потом после войны делать с этими пассионариями? Это же головняк для любой власти.
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11 час.
Sergiy Che
А что с ними делали после ВОВ? Главное что им полагается ВО ВРЕМЯ - всё ещё у Владимир Семёныча описано (хоть он со слов старших а не личного опыта брал):  - ---------------Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел: Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки». За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны — артиллеристам! Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники. Нам не писать: «Считайте коммунистом». Перед атакой — водку? Вот мура! Свое отпили мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «ура!», Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец — Коли-руби фашистского бродягу! И если не поймаешь в грудь свинец, Медаль на грудь поймаешь «За отвагу». Ты бей штыком, а лучше бей рукой — Оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, Гуляй, рванина, от рубля и выше! Считает враг — морально мы слабы. За ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы — В прорыв идут штрафные батальоны
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10 час.

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