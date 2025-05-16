ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Ильмер
    Реклама редиски, которую перестали покупать.Врач рассказал, к...
  • Леонид Никитин
    Назначить, то президент назначил, а вот снять, даже если сулья оказался последним подлецом и вором, он не может!Владимир Путин на...
  • Людмила Лепаева
    Почему не на 5 лет???????В Туле гражданин ...

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах. По ее мнению, продукты и игрушки по доступным ценам приучают детей заходить в специализированные магазины по продаже алкоголя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх