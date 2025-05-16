В Госдуме предложили ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести запрет на продажу сладостей в алкомаркетах. По ее мнению, продукты и игрушки по доступным ценам приучают детей заходить в специализированные магазины по продаже алкоголя.
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