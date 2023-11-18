Какие радости и испытания ждут знаков зодиака на неделе с 20 по 26 ноября 2023 года согласно гороскопу Павла Глобы Алёна ЮрьеваЗвезды наделяют нас уникальными возможностями каждую неделю, призывая обратить внимание на разные сферы жизни.
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