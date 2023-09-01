Любопытно, однако

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Мигрантов продолжают выживать из России

Мигрантов продолжают выживать из России

Автор:  блог Кухонные посиделки2   Лиса, волк и медведь встретились весной и стали обсуждать, кто как провел зиму.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
грузины Христьяне!!!!
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8 час.
S
Serg
Мало ставить их на воинский учет, необходимо призывать новых &quot;граждан&quot; России наравне с нашими ребятами. Прослужил пол- года- и на СВО. Вот тогда и поезда не нужны станут. Пешком к границам потянутся.
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гнать чурбанов в шею.
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