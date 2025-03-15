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Пленный боевик ВСУ рассказал, как он стал гранатометчиком без военной подготовки

Пленный боевик ВСУ рассказал, как он стал гранатометчиком без военной подготовки

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Ефимов рассказал, что его направили в боевое подразделение и записали в гранатометчики без минимальной военной подготовки.

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