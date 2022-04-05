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Андрей Воробьев: сотрудничество с «Газпромом» – залог развития газоснабжения региона

Андрей Воробьев: сотрудничество с «Газпромом» – залог развития газоснабжения региона

РИАМО - 5 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили сотрудничество и исполнение мероприятий по газификации в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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