Андрей Воробьев: сотрудничество с «Газпромом» – залог развития газоснабжения региона

РИАМО - 5 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили сотрудничество и исполнение мероприятий по газификации в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.