По индексу бигмака курс российской валюты должен составлять около 23 рублей за доллар

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", стал самой недооцененной валютой в мире — его курс должен составлять около 23 рублей за доллар.
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