В Госдепе отказались обсуждать возможность причисления России к спонсорам терроризма

Госдепартамент США не собирается публично обсуждать ход дискуссий, и в принципе ее наличие, по теме возможного включения России в список "государств-спорсоров терроризма", заявил первый замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател, передает ТАСС.
Госдепартамент США не собирается публично обсуждать ход дискуссий, и в принципе ее наличие, по теме возможного включения России в список "государств-спорсоров терроризма", заявил первый замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател, передает ТАСС.
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