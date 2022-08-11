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В Госдепе отказались обсуждать возможность причисления России к спонсорам терроризма

В Госдепе отказались обсуждать возможность причисления России к спонсорам терроризма

Госдепартамент США не собирается публично обсуждать ход дискуссий, и в принципе ее наличие, по теме возможного включения России в список "государств-спорсоров терроризма", заявил первый замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател, передает ТАСС.

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