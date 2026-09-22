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МОСИНФОРМ

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Пятнадцать газорегуляторных пунктов изготовили в столице в этом году

Пятнадцать газорегуляторных пунктов изготовили в столице в этом году

На производственной базе АО «Мосгаз» в этом году выпустили 15 газорегуляторных пунктов (ГРП) для газовой сети столицы.

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