Росстат опубликовал индекс потребительских цен: с 21 по 27 ноября 2023 г. он составил 100,33%. Среди продуктов питания лидером по росту цен ожидаемо оказались куриные яйца, которые продолжили дорожать, прибавив 4,4%.
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