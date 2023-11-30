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Россиян кошмарят яйца от «золотой курицы», а Центробанк — ожидаемая инфляция

Россиян кошмарят яйца от «золотой курицы», а Центробанк — ожидаемая инфляция

Росстат опубликовал индекс потребительских цен: с 21 по 27 ноября 2023 г. он составил 100,33%. Среди продуктов питания лидером по росту цен ожидаемо оказались куриные яйца, которые продолжили дорожать, прибавив 4,4%.

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