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Не торопитесь выбрасывать старые колготки, ведь из них можно сделать полезные, а порой и очень красивые поделки - делюсь идеями из копилки

Не торопитесь выбрасывать старые колготки, ведь из них можно сделать полезные, а порой и очень красивые поделки - делюсь идеями из копилки

Давно прошли времена, когда старые колготки годились разве что для хранения чеснока и лука. Хотя, никто не отменяет и такого использования чулок и капронок.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Рекодельницы из чего угодно и что угодно сделают!! Молодчинки девочки!!!
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17 час.
елена куприянова
Раньше их прекрасно использовали как мочалки для мытья посуды. Либо просто кусок капронового чулка или колготок, но жёстче и эффективнее было связать крючком из нарезанных полосок мочалку, ни одна из нынешних &quot;помощников&quot; им и в подмётки не годится. А у кого усидчивости больше вязали в той же техники половички для прихожей, прекрасно стирались и защищали жилище от грязи
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16 час.

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