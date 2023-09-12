Не торопитесь выбрасывать старые колготки, ведь из них можно сделать полезные, а порой и очень красивые поделки - делюсь идеями из копилки

елена куприянова

Раньше их прекрасно использовали как мочалки для мытья посуды. Либо просто кусок капронового чулка или колготок, но жёстче и эффективнее было связать крючком из нарезанных полосок мочалку, ни одна из нынешних "помощников" им и в подмётки не годится. А у кого усидчивости больше вязали в той же техники половички для прихожей, прекрасно стирались и защищали жилище от грязи