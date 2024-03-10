Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением о том, что ряд государств, относящихся к НАТО, на данный момент уже отправили своих военнослужащих на территорию Украины.
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