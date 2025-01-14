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Новости Тамбова

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Тамбовчанка украла более 80 тысяч рублей у своего родственника

Тамбовчанка украла более 80 тысяч рублей у своего родственника

В полицию поступила информация о факте кражи денег у жителя села Горелое Тамбовского округа. Как выяснилось, в августе прошлого года родственница потерпевшего пенсионера установила на своём телефоне мобильное приложение его банка, "привязав" к реквизитам.

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