Тамбовчанка украла более 80 тысяч рублей у своего родственника

В полицию поступила информация о факте кражи денег у жителя села Горелое Тамбовского округа. Как выяснилось, в августе прошлого года родственница потерпевшего пенсионера установила на своём телефоне мобильное приложение его банка, "привязав" к реквизитам.
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