IGN показал 23 минуты геймплея тактического шутера Grey Zone Warfare В новом геймплейн...

IGN показал 23 минуты геймплея тактического шутера Grey Zone WarfareВ новом геймплейном ролики Gray Zone Warfare будущие поклонники хардкорного шутера получат первое представление о том, что их ждет, когда игра выйдет на рынок.
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