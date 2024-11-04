Экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию

Экипажи российских истребителей обнаружили ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Команды многоцелевых сверхманевренных истребителей СУ-35С во время выполнения боевого дежурства зафиксировали излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ.
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