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Экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию

Экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию

Экипажи российских истребителей обнаружили ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Команды многоцелевых сверхманевренных истребителей СУ-35С во время выполнения боевого дежурства зафиксировали излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ.

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