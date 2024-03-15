Выборы под обстрелами, новая русская бизнес-элита и как инвестировать на «бычьем» рынке

Президентские выборы 2024 года — мероприятие с традиционно предсказуемым результатом, но с необычным фоном: украинская армия всю предвыборную неделю обстреливает пограничные районы, пытается прорвать границу диверсионными группами и атакует дронами нефтеперерабатывающие заводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии