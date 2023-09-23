Беллингем и Винисиус тренировались в общей группе «Реала» перед дерби с «Атлетико», но бразилец вряд ли сыграет

По данным Marca, в общей группе перед дерби с «Атлетико» тренировались также Винисиус и Арда Гюллер. При этом бразилец, скорее всего, не сыграет с «Атлетико», так как тренерский штаб «Реала» не хочет рисковать игроком.
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