Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом перед переговорами в Майами

Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретились с американским президентом Дональдом Трампом перед переговорами с украинской делегацией в Майами, сообщил в соцсети X* журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источник среди официальных лиц.