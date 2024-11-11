ТАСС: арестованы активы сына экс-главы "Спецтехники" на сумму более 1 млрд руб

Правоохранители наложили арест на счета и активы на сумму свыше 1 млрд рублей, которые принадлежат сыну экс-руководителя "Спецтехники" Олега Иванова, арестованного по делу о срыве контрактов по гособоронзаказу.
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