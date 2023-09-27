Михалков поведал, как ботинки не по размеру помогли Юрию Богатыреву

Никита Михалков, в ходе недавнего мастер-класса в Академии кинематографического и театрального искусства, которую он основал, поделился удивительными моментами из закулисья съемок своего фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».
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