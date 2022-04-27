Захарова раскрыла связь спецслужб США и IT-корпораций: "Циничный расчет"

Захарова отметила, что на днях ряд высокопоставленных американских чиновников от разведслужб в отставке написали открытое письмо Конгрессу США и попросили отказаться от законов, которые бы ограничивали диктат всесильных корпораций в IT-сфере.
Захарова отметила, что на днях ряд высокопоставленных американских чиновников от разведслужб в отставке написали открытое письмо Конгрессу США и попросили отказаться от законов, которые бы ограничивали диктат всесильных корпораций в IT-сфере.
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