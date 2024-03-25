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Какой сегодня праздник 26 марта 2024 года: церковь России чтит память патриарха Никифора, а весь мир отмечает Фиолетовый день

Какой сегодня праздник 26 марта 2024 года: церковь России чтит память патриарха Никифора, а весь мир отмечает Фиолетовый день

Какой сегодня праздник 26 марта 2024 года: церковь России чтит память патриарха Никифора, а весь мир отмечает Фиолетовый день AdministratorВ понедельник, 26 марта 2024 года, весь мир отмечает удивительный и значимый праздник под названием «Фиолетовый день».

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