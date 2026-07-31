Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

362 подписчика

ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации в ЗакС Петербурга

ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации в ЗакС Петербурга

Центризбирком России признал законным решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга об отказе в регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии