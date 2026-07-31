ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации в ЗакС Петербурга

Центризбирком России признал законным решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга об отказе в регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
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