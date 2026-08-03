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Поликистоз яичников: симптомы, причины и можно ли вылечить полностью — отвечает врач

Поликистоз яичников: симптомы, причины и можно ли вылечить полностью — отвечает врач

СПКЯ теперь ПМОС — что новое название меняет для женщин фото: aslysun/Shutterstock/Fotodom.ruНерегулярный цикл, акне, усиленный рост волос на лице и теле, сложности с овуляцией — проявления синдрома могут затрагивать сразу несколько сфер здоровья.

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