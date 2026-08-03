СПКЯ теперь ПМОС — что новое название меняет для женщин фото: aslysun/Shutterstock/Fotodom.ruНерегулярный цикл, акне, усиленный рост волос на лице и теле, сложности с овуляцией — проявления синдрома могут затрагивать сразу несколько сфер здоровья.