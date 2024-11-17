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Читинцы жалуются на холод в квартирах

Читинцы жалуются на холод в квартирах

Горожане возмущены работой котельной Машзавода.Жильцы многоэтажек, за отопление которых отвечает котельная Машзавода в Чите, жалуются на холод.

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