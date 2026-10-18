В Самаре к 19 марта отопление подали в 95,6% жилых домов, а среди школ без тепла остаются только три здания из 226.
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