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Пронедра

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Зачем Киев усиливает контроль над силовым блоком

Зачем Киев усиливает контроль над силовым блоком

На Украине продолжается масштабная перестановка в высших эшелонах власти. Президент Владимир Зеленский проводит очередную серию кадровых решений, затрагивающих ключевые структуры безопасности и управления государством.

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