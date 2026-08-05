Зачем Киев усиливает контроль над силовым блоком

На Украине продолжается масштабная перестановка в высших эшелонах власти. Президент Владимир Зеленский проводит очередную серию кадровых решений, затрагивающих ключевые структуры безопасности и управления государством.
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