Игры наши меньшие: лучшие инди-проекты 2023-го, которые стоит пройти

Пока внимание широкой геймерской аудитории было приковано к Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2 и другим нашумевшим проектам, ряд менее масштабных игр ушел на второй план.
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