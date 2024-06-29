Amazon Cloud начала расследование в отношении Perplexity AI из-за подозрений в нарушении протокола исключения роботов

Amazon Cloud начала расследование в отношении стартапа Perplexity AI. Как стало известно WIRED (авторитетный источник информации о технологиях и науке), подозрение заключается в том, нарушает ли стартап правила Amazon Web Services, сканируя веб-сайты, которые пытались помешать ему это делать.
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