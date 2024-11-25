Эрчин: санкции США против Газпромбанка не повлияют на сотрудничество Турции и РФ

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин считает, что санкции США в отношении Газпромбанка, через который организована схема оплаты поставок российского газа в рублях, и его дочерних структур не окажут влияния на энергетическое сотрудничество Турции и России.
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