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Пропавший в горах Афганистана самолёт перевозил больную россиянку

Пропавший в горах Афганистана самолёт перевозил больную россиянку

На борту бизнес-джета находились шесть человек.фото: unsplash.com/@nimbus_vulpis--> Частный самолёт Falcon-10, пропавший с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию заболевшей в Таиланде россиянки.

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