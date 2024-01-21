Пропавший в горах Афганистана самолёт перевозил больную россиянку

На борту бизнес-джета находились шесть человек.фото: unsplash.com/@nimbus_vulpis--> Частный самолёт Falcon-10, пропавший с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию заболевшей в Таиланде россиянки.
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