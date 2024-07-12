Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    опять мужика доебалаНа фоне слухов о ...
  • Валерий Протасов
    Лично у меня никогда не было отрицательного отношения к Достоевскому, с первых прочитанных его повестей. "Карамазовы"...«Пророческий бред...
  • Александр Ляшенко
    "На месте схода девяти вагонов поезда с рельсов в Коми обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются", и ...Что известно о по...

Художница Юлия Низамутдинова — о «женском» цифровом искусстве и своей выставке в VS Gallery

Художница Юлия Низамутдинова — о «женском» цифровом искусстве и своей выставке в VS Gallery

Первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery открыла персональную выставку Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora) о приручении демонов методом месмеризации — термин художницы, означающий придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх