Художница Юлия Низамутдинова — о «женском» цифровом искусстве и своей выставке в VS Gallery

Первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery открыла персональную выставку Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora) о приручении демонов методом месмеризации — термин художницы, означающий придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов.
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