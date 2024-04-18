Стильное решение из старой советской полки и зеркала

Удивительно, как старая советская мебель, во-первых, доживает до нашего времени, а во-вторых, находит место в новом интерьере! Если есть желание преобразить хорошую, но старенькую мебель, то этим обязательно следует заняться! Ниже покажем одну идею, как из советской книжной полки и зеркала можно соорудить интересный трельяж (макияжный стол с зеркалом).
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