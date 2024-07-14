Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Интересно, откуда у госслужащего 28 миллионов долларов?Советник президен...
  • Юрий Ded
    В каждой конторе от 90 до 100 %Военный хирург оз...
  • Юрий Ded
    А ещё раненых добровольцев отправленных домой по причине непригодности к дальнейшей службе записывают погибшими и не ...Военный хирург оз...

"Почувствовал, как пуля рвет кожу": Трамп сделал первое заявление после покушения

"Почувствовал, как пуля рвет кожу": Трамп сделал первое заявление после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после покушения сделал первое заявление. В своём аккаунте в соцсетях он написал, что сразу "почувствовал, как пуля рвет кожу" и лишь после появления крови понял, что происходит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Прикрыла его хрупкая невысокая женщина. Мужчины из охраны не успели.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх