Snapdragon 870, 5-кратный оптический зум, 144 Гц, много памяти и NFC за 255 долларов. Motorola Edge S Pro (Moto Edge 20 Pro) дешевеет в Китае почти в два раза в сравнении с исходной ценой

Источник сообщил о снижении стоимости смартфона Motorola Edge S Pro в Китае практически в два раза в сравнении с исходной ценой: в августе прошлого года, в момент дебюта, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти предлагалась за 3300 юаней (около 495 долларов по нынешнему курсу), а с 23 мая на площадке JD.
Популярные статьи
- Запущенный ракетой «Ангара» в апреле военный спутник «Космос-2555» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
- Samsung обманула: уникальный телевизор S95B QD-OLED оказался лучше, чем его описывает компания
- «Сказка закончилась. Встреча с марсианами отменена. Маск идёт во власть», — Дмитрий Рогозин прокомментировал политический курс создателя Tesla
Свежие комментарии