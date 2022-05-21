Snapdragon 870, 5-кратный оптический зум, 144 Гц, много памяти и NFC за 255 долларов. Motorola Edge S Pro (Moto Edge 20 Pro) дешевеет в Китае почти в два раза в сравнении с исходной ценой

Источник сообщил о снижении стоимости смартфона Motorola Edge S Pro в Китае практически в два раза в сравнении с исходной ценой: в августе прошлого года, в момент дебюта, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти предлагалась за 3300 юаней (около 495 долларов по нынешнему курсу), а с 23 мая на площадке JD.