Патрушев: контуры победы России в СВО хорошо рассматриваются

Global Look Press/Kremlin Pool Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции, контуры победы уже хорошо рассматриваются, сообщил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии