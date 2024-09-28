Максим Ликсутов: Больше 110 маршрутов коммерческих перевозчиков проходят по выделенным полосам

Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, более 110 маршрутов коммерческих перевозчиков проходят по выделенным полосам, ежедневно на них совершается более 460 тысяч поездок.
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