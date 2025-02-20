Эксперт рассказал о целях визита Келлога в Киев

Основная цель визита спецпосланника президента США Кита Келлога — разъяснить Киеву, что американская помощь будет зависеть от участия Украины в переговорах с РФ и возможности сделки по природным ресурсам.
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