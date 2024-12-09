Перед ПВО России поставлена новая важнейшая задача: что послужило причиной?

По информации источников в военном ведомстве, причиной этому стали недавние попытки украинских дронов атаковать полигон Капустин Яр в Астрахани, откуда ранее была запущена новая ракета "Орешник" по территории Днепра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии