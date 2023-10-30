Захарова сообщила об избирательности оценок ООН после беспорядков в Махачкале

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на избирательность оценок Организации Объединенных Наций, комментируя слова представителей ООН о беспорядках в аэропорту Махачкалы.
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