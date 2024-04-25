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Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

Тренер «Сочи» Морено заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном Больше половины игроков «Сочи» отравились перед выездным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

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