Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

Тренер «Сочи» Морено заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном Больше половины игроков «Сочи» отравились перед выездным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».