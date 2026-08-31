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Газета.ру

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"Лемана ПРО": базовый комплект мебели и освещения для школьника стоит 12 тыс. руб

"Лемана ПРО": базовый комплект мебели и освещения для школьника стоит 12 тыс. руб

Купить мебель для школьника в 2026 году можно в среднем за 12–50 тыс. рублей, следует из расчетов сети строительных гипермаркетов «Лемана ПРО».

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